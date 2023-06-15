整體而言，富達投信表示，我們維持先前觀點，預估連續之緊縮政策，將在未來影響美國經濟，美國可能於2023年底或2024年初出現溫和經濟衰退，此波景氣循環在新冠疫情影響下，所受之衝擊與影響較為長期且多變，投資團隊持續關注緊縮貨幣政策對今年經濟增長的下行風險。對於資產配置考量目前銀行業信貸之不確定性，短期給予審慎投資評等。對於股市，比起成熟股市相對看好新興股市展望；對於信用債，相對看好投資等級債；對於政府債，考量升息近尾聲，加上股市與債市相關性轉為負向，且具防禦性，因此給予加碼之投資評等。

鮑威爾表示雖然通膨已有所緩和，但壓力仍高，聯準會認為通膨上行風險依然存在，將通膨降至到2%目標區，仍有很長的路要走，限制性貨幣政策可能需要一段時間才能使通膨下滑；經濟預測摘要 (SEP)中亦將核心個人消費支出物價指數(PCE)成長率則從3.6%上修至3.9%。

利率點陣圖顯示18位FOMC委員中有9位預測年底利率將落在5.50%-5.75%目標區間，利率中位數為5.60%，較3月份高50個基點(3月預測之利率中位數為5.1%)，主席鮑威爾亦在記者會上表示：「幾乎所有委員都認為進一步加息是適宜的」，暗示今年尚有機會再升息2碼。