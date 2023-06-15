新北板橋私幼餵藥案風暴擴大，有家長在臉書貼文爆料，孩子在同體系的汐止幼兒園就讀，小孩身上也驗出微量安眠藥反應，她嚇得連忙轉園，並呼籲就讀該園的其他家長也帶著孩子去檢驗。據了解，此案即為衛福部今公布的1童體內殘留三級毒品「苯二氮平」案。

對此，新北市教育局回應，已立即與當事幼生家長聯繫，幼生近日於新北市府提供的檢驗醫院進行尿液檢驗，檢驗報告將由部立台北醫院說明。教育局今也立即派員至該園留存監視器資料，同時指派專案專責輔導員，主動提供家長相關諮詢與聯繫。

有家長在臉書貼文表示，她因為板橋私幼餵藥案延燒，加上孩子也在同體系的汐止幼兒園就讀，她不放心也帶孩子去檢驗，未料也出有微量安眠藥成分，醫院確認與孩子使用的感冒藥無關，加上孩子脫口說出在幼兒園「有吃藥藥」，雖幼兒園提供單一鏡頭給她看，證實無吃藥情形，但她已無法再信任該園，決定讓孩子不繼續就讀該幼兒園。

教育局表示，6月8日及9日已全面稽查該私幼機構23間幼兒園，無違規12園，有違規11園。違規樣態大多為收據未留園備查、餐點未留樣、採分科教學等。