國際間要求土耳其在7月北大西洋公約組織（NATO）會議前同意瑞典加入北約的壓力日益升高，但土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天斷然拒絕了這項要求。

法新社報導，西方官員希望艾爾段上月辛苦贏得連任後，能軟化對此事的立場。

但土耳其和瑞典官員在安卡拉舉行新一輪會談之際，艾爾段辦公室發表的評論中，看不出艾爾段立場有重大轉變。

艾爾段表示：「瑞典有期待，不代表我們就要遵從。要我們滿足這些期待，瑞典得先做好自己的部分。」

瑞典及北歐鄰國芬蘭結束數十年的軍事不結盟政策，申請加入以美國為首的北約組織，以應對俄羅斯入侵烏克蘭。

土耳其和北約成員國匈牙利都對俄羅斯採取更寬容的路線，也是今年最後同意芬蘭加入的兩個國家。但他們尚未認可瑞典加入。

新成員申請入會必須取得北約所有成員國批准。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120615