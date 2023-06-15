日前爆發北市公園處有名男性駐衛警遭控涉有性騷8名女職員，北市勞動局將調查該處在發生職場性騷擾後是否有採取立即有效糾正措施，依規定訪談並將整理資料，提交勞動局性平會審議，北市勞動局表示，預定於6月底前儘快完成審議。

勞動局也說，依據性別工作平等申訴審議處理辦法第7條「中央或地方主管機關性別工作平等會應自收到申請書三個月內為審議之決定；必要時，得延長一次，延長時間不得逾三個月，並應通知申請人。」同法第10條：「申訴案件之審議，以不公開為原則」。

勞動局說明，由此可知性平申訴案的處理時限原則為3個月，相關調查內容不公開，公園處案件會盡快處理，預定於6月底前儘快完成審議。

勞動局表示，若性平會審議後有違法將依《性別工作平等法》開罰，違法事業單位就會被處罰新台幣10萬元到50萬元罰鍰，並且被公布事業單位名稱與負責人姓名。

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