桃園市政府體育局與國立體育大學(下稱國體大)合作舉辦「桃園超敢動 全運拚奪牌」-競技運動科學輔助暨防護支援計畫啟動記者會，由國體大針對112年運科計畫內容進行介紹，同時邀請參與計畫的划船及韻律體操教練及選手分享參與計畫的實質感受。桃園市長張善政特別出席記者會，與邱炳坤校長等貴賓一同為本計畫進行啟動儀式，期勉本市教練及選手透過運動科學導入訓練，有效提升運動表現，並於112年全國運動會(下稱全國運)中突破佳績。

近年運動科學有效協助我國頂尖運動運動員提升運動表現，成績有目共睹，國體大為強化運動科學跨領域應用於競技、全民、健康及醫療等項目，設有「運動訓練科學暨大數據中心」，其中一個重要的工作，即是協助桃園市推動競技運動精準發展，提升選手訓練成效，培育運科專業人才。桃園市政府體育局自110年起，與國立體育大學合作辦理競技運動科學輔助計畫，參與運動種類包含擊劍、空手道、曲棍球、輕艇、拳擊、游泳、划船、柔道及角力等，選手們於110年全國運獲得6金11銀25銅，所獲獎牌數為108年全國運的兩倍，顯見運動科學導入訓練確有成效。

近二年桃園市政府體育局持續與國體大合作，今(112)年運科計畫服務對象為本市110年全國運前四名選手、預計參加112年全國運選手、本市籍2021世大運及2022亞運會國家代表隊選手，計畫內容包含運動技術、生理、能力檢測；心理、營養諮詢；競技能力訓練；專案性運科輔助支援；運動防護支援；支援全國運選手；增能講習(性別平等、運動禁藥、運動增補等)；資料庫優化等服務，期透過科學化的檢測數據結果，以淺顯易懂的方式提供教練及選手運用於訓練及比賽中。

今年運科計畫參與的運動種類，現階段為田徑、划船、自由車、角力、柔道、射擊、韻律體操、拳擊、橄欖球及擊劍等10項，共計100人，鼓勵其他參加全國運的選手，踴躍參與；112年全國運訂於112年10月21日起至10月26日，於臺南市舉行，共辦理35個競賽種類，希望本市選手透過運科計畫檢測諮詢、訓練輔助及防護支援等的介入，有效提升整體訓練成效，超越110年全國運34金44銀63銅的成績，再創顛峰。

桃園市近年大力支持競技運動，自104年起陸續推動「菁英運動選手培訓計畫」、「全國運動會奪金項目培訓計畫」、「績優運動選手培訓補助金」、「重點運動種類資源充實計畫」、「優秀運動選手醫療服務計畫」(下稱醫療計畫)以及「優秀運動教練聘用計畫」等培訓計畫，培植優秀體育人才，並於111年正式將「運科計畫」納入年度例行性推動計畫，期有效幫助選手提升運動表現。112年桃園市政府體育局辦理醫療計畫係與聯新國際醫院及桃園長庚醫院共同合作，未來規劃將運科計畫與醫療計畫有效連結，提供選手更完善的照顧、支持與服務。

今日記者會活動現場展示多項運動科學設備器材供體驗，其中「射箭動作角度感測裝置」及「AI射箭技術即時回饋系統」，是透過射箭動作測得關節角度及瞄準時間，提供選手動作分析及檢討；另「IMTP架」則是握緊橫槓施力後，測得最大力量；「步態足壓檢測機」係以自然行走方式，測得足壓，矯正走路或施力方式，避免受傷；最後「划船測功儀」是划船選手鍛鍊全身肌群使用的器材，現場也有國體大專業教師及選手進行講解及示範，使各界進一步瞭解運動選手訓練使用的運動科學設備器材及相關應用，期運動科學逐步導入及協助本市競技運動訓練及發展。