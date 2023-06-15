對於大陸房地產市場及下階段走勢，中國國家統計局新聞發言人付淩暉今表示，2、3月，隨著經濟運行恢復常態化運行，前期受到壓抑的住房需求釋放，房地產市場出現一定反彈。5月，房地產市場總體平穩，但受到多重因素影響，房地產開發建設仍比較低迷，房地產市場還在緩慢恢復。

1-5月，全大陸商品房銷售面積同比下降0.9％，銷售額增長8.4％，比1-4月份回落0.4個百分點。從開發建設看，新開工建設有所減少。隨著房地產市場恢復，目前房地產開發企業新項目開發意願不強，1-5月份，房屋新開工面積同比下降22.6％，降幅比1-4月份擴大1.4個百分點。

同時，竣工面積大幅增長，在保交樓政策帶動下，各地加強對房地產重點項目調度，帶動房地產竣工較快增長，1-5月份，房屋竣工面積同比增長19.6％。受房屋新開工面積下降、房屋竣工面積增加影響，房屋在建規模減少，1-5月份，房屋施工面積同比下降6.2％，降幅比1-4月份擴大0.6個百分點。受此影響，房地產開發投資降幅有所擴大。1-5月份，房地產開發投資同比下降7.2％，降幅比1-4月份擴大1個百分點。

價格方面，5月，70個大中城市商品住宅銷售價格基本穩定，其中，一線城市商品住宅銷售價格同比漲幅回落，二三線城市商品住宅銷售價格降勢趨緩。

付淩暉表示，儘管房地產市場仍在恢復，但房地產目前還面臨不少困難。從下階段看，隨著經濟恢復向好，穩定房地產市場政策顯效，市場預期好轉，房地產市場有望逐步回穩。