台南市警察局兩線三星林姓警務正今年3月間涉性騷擾、跟蹤騷擾女房仲遭法辦，傳出該名警察事發後憂工作不保，不斷透過議員找該名女房仲，提出給一筆錢，希望尋求和解，女房仲還因這起官司，個資被揭露而焦慮不已，台南市警察局長廖宗山強調，會加強保護當事人的人身安全及申請保護令。

南市警局保防科林姓警務正涉性騷擾認識未久的女房仲，除每天傳訊息、打電話約喝咖啡，甚至傳「陪睡」字眼訊息，造成該名女房仲身心俱疲，鼓起勇氣向警方報案。林姓警務正遭拘提到案，訊後移送台南地檢署，檢察官認林姓員警犯嫌重大，且有串證及反覆實施性騷擾行為之虞，向法院聲請羈押禁見，但法官裁定交保。

林姓警務正目前仍照常上班，且傳出因擔心工作不保，仍不斷透過議員找該名受害女房仲，盼能和解讓女房仲不堪其擾；這段期間，林還誣告女房仲，女房仲也告林，雙方互打官司，卻也使得女房仲個資全都攤在陽光下，讓她相當焦慮。

曾之婕今天質詢時，要求南市警局長拿出鐵面無私精神嚴辦，且該員警告警察局長、警員及該名女房仲，相當囂張，她說，這名警察言行不檢，影響警察聲譽，不該讓他留在警界，有辱警界門門，詢問警察局長與市長看法？並呼籲市府針對公務員知法犯法，絕不能允許。

廖宗山則回應，不希望他留在警界。黃偉哲也說，目前有程序要走，在免職之前，先予以停職。

廖宗山也說明，目前台南市政府核予林姓警務正記二大過免職，也已向警政署報停職處分，至於官司上揭露個人資訊，如何免除當事人恐懼，這部分會再檢討討論，現已加強保護當事人等措施，也正在申請保護令，原本也向法官提出拘提，但法官不同意，法官也有警告林不得再騷擾。