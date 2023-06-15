在台灣演戲超過20年，並於2019年以客家電視台戲劇入圍金鐘獎最佳男配角的日籍演員蔭山征彥，近日在鏡電視《誰來演戲之圓桌對談》表示，雖然在異鄉實現了演戲夢想，但也因此失去許多和家人相處的時光，「多年前爸爸因為腦出血中風，昏迷一個多月，後來醒來之後卻認不得我了，總是對著我叫不同的名字，可能是爸爸的學生，可能是爸爸的朋友，但不管爸爸叫我什麼，我就演什麼。」感傷的往事，讓人聽了鼻酸。
演員大久保麻梨子來台超過10年，曾敲響金鐘拿下最佳女配角，2016年嫁做台灣媳之後，在Youtube、Instagram等社群分享台日夫妻的日常，逗趣互動吸引不少粉絲。大久保麻梨子表示自己首次來台灣旅遊就愛上台灣，之後更到台灣演戲，不過卻在拿到金鐘女配角獎後，一度擔心是不是要回去日本，「拿獎之後，我竟然在接下來的8個月中都沒有收入，很怕繼續這樣下去，我就得回去日本。」主持人王琄聽了笑著說：「妳不知道在台灣有金鐘魔咒啊」，讓大久保麻梨子仍不可置信的追問：「這是真的嗎？」
越南籍的阮秋姮則因為母親在台工作而來台念大學，之後在台灣工作、定居與結婚，除了演藝工作之外，也有自己的Youtube頻道，以及越南語教學。阮秋姮所演的戲也以台灣新住民的角色為主，「我希望透過角色為這群人發聲，也希望藉由不同的工作來促進台越之間更多的認識語交流。」本集《誰來演戲之圓桌對談》將於6月17日週六下午4點於MOD 508台及YouTube鏡新聞頻道播出的。
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