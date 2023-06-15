日籍演員蔭山征彥（右起）、越南籍阮秋阮秋姮、日籍大久保麻梨子與主持人王琄分享他們因不同的原因漂洋過海來到台灣。（鏡電視提供）

在台灣演戲超過20年，並於2019年以客家電視台戲劇入圍金鐘獎最佳男配角的日籍演員蔭山征彥，近日在鏡電視《誰來演戲之圓桌對談》表示，雖然在異鄉實現了演戲夢想，但也因此失去許多和家人相處的時光，「多年前爸爸因為腦出血中風，昏迷一個多月，後來醒來之後卻認不得我了，總是對著我叫不同的名字，可能是爸爸的學生，可能是爸爸的朋友，但不管爸爸叫我什麼，我就演什麼。」感傷的往事，讓人聽了鼻酸。

大久保麻梨子。（鏡電視提供）

演員大久保麻梨子來台超過10年，曾敲響金鐘拿下最佳女配角，2016年嫁做台灣媳之後，在Youtube、Instagram等社群分享台日夫妻的日常，逗趣互動吸引不少粉絲。大久保麻梨子表示自己首次來台灣旅遊就愛上台灣，之後更到台灣演戲，不過卻在拿到金鐘女配角獎後，一度擔心是不是要回去日本，「拿獎之後，我竟然在接下來的8個月中都沒有收入，很怕繼續這樣下去，我就得回去日本。」主持人王琄聽了笑著說：「妳不知道在台灣有金鐘魔咒啊」，讓大久保麻梨子仍不可置信的追問：「這是真的嗎？」

阮秋姮。（鏡電視提供）

越南籍的阮秋姮則因為母親在台工作而來台念大學，之後在台灣工作、定居與結婚，除了演藝工作之外，也有自己的Youtube頻道，以及越南語教學。阮秋姮所演的戲也以台灣新住民的角色為主，「我希望透過角色為這群人發聲，也希望藉由不同的工作來促進台越之間更多的認識語交流。」本集《誰來演戲之圓桌對談》將於6月17日週六下午4點於MOD 508台及YouTube鏡新聞頻道播出的。