燕鷗是保育類候鳥，農漁局呼籲不要有騷擾行為。（澎湖野鳥學會提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖群島位處於東亞候鳥遷徙路線的中繼站，每年4至9月是保育類夏候鳥燕鷗造訪澎湖的時期，這群從南方遷移而來的燕鷗除了棲息之外，甚至在澎湖產卵繁殖。也因此政府持續投入資源並與澎湖縣野鳥學會合作，於棲地裝設監測系統，好進一步瞭解燕鷗的基礎生物資料。

澎湖縣政府農漁局呼籲，燕鷗屬於保育類鳥類，目前也已相繼在各無人島裝置包括每30秒定時拍1張照片的縮時攝影機等20餘組監測系統，請民眾切勿登島騷擾，以免驚擾到燕鷗而觸法。

每到夏季，澎湖群島成為賞鳥者觀賞燕鷗的天堂，常見的種類有紅燕鷗、蒼燕鷗、小燕鷗、白眉燕鷗、玄燕鷗與鳳頭燕鷗6種。因此澎湖縣政府今年繼續啟動「澎湖燕鷗族群監測計畫」，希望透過燕鷗的基礎生態調查研究和巢位監測，進一步瞭解其行為與生態和族群狀況，並以過去累積的研究成果為基礎，以取得更可靠的資料，對於燕鷗的保護始能提出更具體有效的辦法，也讓民眾更了解及欣賞燕鷗，進而珍惜這項寶貴的生物資源。

農漁局表示，澎湖正處於觀光旅遊旺季，水域遊憩活動興盛，燕鷗也是熱門行程之一，提醒民眾於觀賞燕鷗時，請勿做出餵食、撿取鳥蛋及擅自進入保護區等行為，以免觸犯野生動物保育法及文化資產保存法等規範，亦避免驚擾到燕鷗繁衍棲息。