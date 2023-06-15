王品此次股東會亦完成董事改選，新任3席董事為董事長陳正輝、蘇國垚及新任的樂恆投資公司。獨董自3席增至4席，為政大商學院副院長邱奕嘉、中信法律事務所主持律師吳紹貴、勤敏會計師事務所會計師簡敏秋、前台灣飛利浦董事長兼總經理陳百州。

王品表示，新任獨董具備專業背景及深厚產業經歷，期待借重各位產業先進知識與素養，提升集團營運管理、經營績效，並感謝已卸任退休的副董事長李森斌、獨董紀政及吳念真多年來對集團的扶持與指導。

王品2022年合併營收183.21億元，年增6.54％、再創新高，營業利益4.7億元，較前年虧損0.2億元轉盈，毛利率43.33％、營益率2.57％，自前年谷底回升。歸屬母公司稅後淨利3.86億元、每股盈餘5.15元，較前年虧損1.04億元、1.4元谷底強彈、雙創近5年高。

王品2023年前5月自結合併營收92.21億元、年增達32.82％，續創同期新高。首季歸屬母公司稅後淨利3.73億元，季增達82.11％、年增達2.06倍，每股盈餘達5.01元，雙創歷史新高，單季即逼近去年全年5.15元紀錄。

陳正輝表示，台灣很少有企業能像王品一樣，跌入低谷後又迅速反敗為勝，將續以「多品牌」策略深耕台灣，創造台灣市場也能做大的奇蹟。今年排除疫情干擾，下半年將繼續開出1～2個新品牌，截至第二季已確認將新展40家門市，全年新展達50家高標可望達陣。

陳正輝並與股東分享王品集團近來三大里程碑。首先，集團至5月底全台門市數達310家，再創集團高峰，並成為業績成長動能。其中快食尚事業群品牌「石二鍋」與「12 MINI快煮鍋」門市合計達100家，搶下台灣火鍋品牌重要市占。

其次，王品集團今年歡慶30周年，「王品瘋美食APP」會員已成功突破324萬人，以台灣就業人口1150萬人估計已達28％，囊括重要消費族群。而APP會員在25大品牌間相互導流綜效顯現下，目前已有40％營收來自瘋美食會員。

最後，王品子公司「萬鮮」跨足零售市場，日前成功以王品嚴選、西堤牛排、石二鍋3大品牌的5支商品，獲得業界譽為「食品界米其林」的2023年「風味絕佳獎章」，累計獲得11星級榮譽，展現品牌轉化為零售商品實力。在多重業績動能挹注下，對今年營運樂觀看待。