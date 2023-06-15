恆生科技股指數暫漲1.80%，閱文集團漲4%，漲幅最大，其次為小鵬汽車漲3.8%。蔚來跌1.7%，跌幅最大。
領先其他對手，小鵬宣布其高等級智能輔助駕駛系統NGP正式在北京上路。
體育用品股逆勢走高，申洲大漲9.0%，李寧漲6.8%，安踏和滔搏均漲5.9%。
大陸地產股表現強勁，受惠於中國前5月商品房銷售額較去年同期成長8.4%，其中住宅銷售額年增11.9%。碧桂園和碧服均上漲4%，龍湖漲3%，華潤置地漲2%。
周四香港股市盤中漲幅收斂，恆生指數開漲1.13%，目前漲0.66，報19535.72點。國企股(H股)目前漲1.08%，報6648.01點。美國聯準會宣布維持利率不變，為去年3月以來首度暫停升息，但暗示到年底可能會再升息兩次。繼調降7天期逆回購利率與常備借貸便利利率（SLF）之後，中國人行稍早前將中期借貸便利（MLF）利率調降10個基點至2.65%，試圖為低迷的經濟挹注活水，但接連降息也凸顯出當局對經濟情勢越來越感擔憂。此外，離岸人民幣再創6個半月新低，亦給港股帶來壓力。
恆生科技股指數暫漲1.80%，閱文集團漲4%，漲幅最大，其次為小鵬汽車漲3.8%。蔚來跌1.7%，跌幅最大。
領先其他對手，小鵬宣布其高等級智能輔助駕駛系統NGP正式在北京上路。
體育用品股逆勢走高，申洲大漲9.0%，李寧漲6.8%，安踏和滔搏均漲5.9%。
大陸地產股表現強勁，受惠於中國前5月商品房銷售額較去年同期成長8.4%，其中住宅銷售額年增11.9%。碧桂園和碧服均上漲4%，龍湖漲3%，華潤置地漲2%。
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