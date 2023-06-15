周四香港股市盤中漲幅收斂，恆生指數開漲1.13%，目前漲0.66，報19535.72點。國企股(H股)目前漲1.08%，報6648.01點。美國聯準會宣布維持利率不變，為去年3月以來首度暫停升息，但暗示到年底可能會再升息兩次。繼調降7天期逆回購利率與常備借貸便利利率（SLF）之後，中國人行稍早前將中期借貸便利（MLF）利率調降10個基點至2.65%，試圖為低迷的經濟挹注活水，但接連降息也凸顯出當局對經濟情勢越來越感擔憂。此外，離岸人民幣再創6個半月新低，亦給港股帶來壓力。