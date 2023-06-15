恆生科技股指數暫漲1.80%，閱文集團漲4%，漲幅最大，其次為小鵬汽車漲3.8%。蔚來跌1.7%，跌幅最大。

領先其他對手，小鵬宣布其高等級智能輔助駕駛系統NGP正式在北京上路。

體育用品股逆勢走高，申洲大漲9.0%，李寧漲6.8%，安踏和滔搏均漲5.9%。

大陸地產股表現強勁，受惠於中國前5月商品房銷售額較去年同期成長8.4%，其中住宅銷售額年增11.9%。碧桂園和碧服均上漲4%，龍湖漲3%，華潤置地漲2%。

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