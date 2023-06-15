南電受淡季及庫存修正影響，2023年前5月自結合併營收196.28億元、年減達18.98％，仍創同期次高。首季稅後淨利23.25億元，季減達54.85％、年減達40.13％，每股盈餘3.6元，雙創近2年低點。

南電5月自結合併營收33.38億元，月減9.99％、年減達36.15％，下探近27月低點。發言人呂連瑞表示，目前訂單能見度僅3個月，坦言第二季營運承壓，但隨著新開發的新世代產品需求逐步顯現，預期第二季營運將落底、下半年會比上半年好。

展望後市，南電董事長吳嘉昭日前股東會時表示，雖然上半年營運面臨外在因素雜音壓力，但南電首季狀況還行、第二季也不算太差，整體而言可度過景氣低迷期，因此既有資本支出及樹林二廠擴產規畫不變，仍相當看好載板未來發展空間。

呂連瑞指出，ABF載板的產品需求指標為PC及伺服器，BT載板則為記憶體，目前看來雖然有些急單，但認為還沒恢復至過去2年榮景。不過，他強調載板產業本來就有起伏，目前整體狀況仍屬健康調整狀態，對整體產業未來需求成長仍相當看好。

呂連瑞表示，南電錦興廠因應產品技術需求升級，進行無塵室環境改造、設備自動化調整改造，樹林二廠新產能則生產高速運算（HPC）產品，預期因應客戶需求可提前在第三季少量生產。集團也評估在台塑集團東南亞既有廠區布建產能可能性，最快下半年有所決策。

投顧法人預期南電營收將於第二季落底，寄望第四季終端客戶庫存調整告一段落，配合樹林廠二期擴產及錦興廠改造陸續完成、ABF載板需求回溫，使明年營運重拾成長。預估南電今年營收年減約22.5％、獲利將腰斬，每股盈餘約14.9元，維持「中立」評等。