35歲林先生是上班族，半年前跳投籃失敗導致右臂劇痛，以為是梨狀肌症候群前往中醫、復健科及骨科求診，症狀仍然反反覆覆，到醫院檢查才發現是腰椎間盤突出症併神經根壓迫。醫師提醒，臀部疼痛不一定是梨狀肌症候群，但由於該症狀網路資訊多，容易使患者被誤診。

台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑分享案例，林先生平時下班習慣打籃球，半年多前某次跳投籃失敗，右臀忽然一陣劇痛，起初前往中醫就診，針灸治療可稍緩解疼痛，但仍無法痊癒，轉而求助診所復健科、骨科，告知的病症都是梨狀肌症候群。

武俊傑表示，林先生經過藥物治療及一般復健治療數個月後，症狀仍反反覆覆，工作中如果有搬重物，症狀就會加劇。經友人介紹，改由物理治療所接受整復，肌肉伸展及肌力強化，症狀亦是反覆發生，時好時壞。

他表示，林先生每日早上幾乎是起床時最痛，需要在床上活動一段時間再起身，始可減緩疼痛，由於治療所花費頗高，轉台北市立聯合醫院中興院區復健科，想進一步執行確認及治療。

透過理學檢查發現，林先生梨狀肌伸展測試僅主訴輕微疼痛，按壓時並沒有壓痛點，身體前彎時出現右臀疼痛，但沒有任何腰酸背痛等下背痛症狀，腰椎X光檢查則顯示，第五腰椎及第一薦椎之間隙較狹窄，綜合症狀及現有檢查判斷，診斷為腰椎間盤突出症併神經根壓迫。

武俊傑說，林先生經復健治療症狀逐漸緩解，但晨起時右臀疼痛仍存在，1個月後安排磁振造影（MRI）檢查，確認為腰椎間盤凸出症，且並無梨狀肌發炎腫脹之狀態，門診亦教導核心肌群強化運動，症狀持續改善中。

他指出，現今資訊發達，又常有醫療專業者在網路上分享梨狀肌症候群，患者為臀部疼痛又全無下背痛症狀，且剛巧是激烈運動時受傷，因此易導致診斷為梨狀肌症候群。