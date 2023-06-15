ISIAH KINER-FALEFA JUST STOLE HOME pic.twitter.com/zQ6vm3Ykq5 — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) June 15, 2023

Brandon Nimmo redeems himself and the Mets walk it off! pic.twitter.com/aaIqPTwjzx — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 15, 2023

眾所矚目的地鐵大戰上演最終回，雙方分別派出寇爾（Gerrit Cole）、韋藍德（Justin Verlander）兩大強投登板，皆以優質內容結束先發工作，洋基靠著7上奇納法勒法（Isiah Kiner-Falefa）大膽盜本壘取得2分領先，但前役表現精采的牛棚無法守成，大都會10局下打出再見安打，以4比3氣走洋基，地鐵大戰以1勝1負做收。

寇爾和韋藍德曾做過隊友，是太空人輪值當中雙王牌，但按照兩人以及大都會本季狀態來看，洋基握有較高勝率，本場比賽寇爾壓制力十足，前4局沒有讓大都會打線擊出安打，卻在5局下接連被敲出二壘安打掉1分，韋藍德表現不惶多讓，6上挨了包爾斯（Jake Bauers）安打失分，兩人同以6局失1分表現退場。

兩隊交由牛棚決勝負，7局洋基以四壞保送和觸身球攻佔一二壘，奇納法勒法擊出游擊高彈跳球，大都會抓雙殺不成還發生傳球失誤，洋基趁機跑回超前分，接著一壘上的奇納法勒法發動盜壘，大都會捕手再出現傳球失誤，奇納法勒法來到三壘大門口，眼見大都會守備大亂，奇納法勒法想玩點更大的，他大膽盜向本壘，背著奇納法勒法的左投雷利（Brooks Raley）不僅投球動作過大，還將球投到了本壘後方，奇納法勒法單局完成2盜。

大都會發揮韌性，7局下滿壘藉著觸身球和安打追平比分，兩隊鏖戰至延長賽，10局下由先前出現跑壘失誤的尼莫（Brandon Nimmo）敲出再見安打，幫助大都會4比3擊退洋基，避免系列賽2連戰遭橫掃。