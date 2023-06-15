近期「Ｍetoo」性騷事件持續延燒，男星許傑輝陸續被爆出不堪的性騷擾行為後，雖已發出聲明道歉，但卻有更多受害人跳出來爆料，引發熱議；然而，《超級偶像》節目出道的「瘦瘦」曾威豪，今（15）日在臉書心痛發文「其實不是只有正妹會碰上metoo」更自爆曾遭性騷三次。

曾威豪今（15）日在臉書以「其實不是只有正妹會碰上metoo」為題發文，他提到，自己雖曾對嚮往的娛樂圈生態感到迷惘，但很感謝在劇場裡與許多前輩及師長的相遇，讓他從中得到理解及安全感，因此他認為，開始是非常重要的，他難以想像在抱著憧憬進入一個荒謬的現場「第一堂課表演老師就要你想像自己在做愛、要你發出高潮的叫聲，我將會如何心生恐懼，更何況是女孩們，或許就會被嚇到放棄這個夢想了吧」。

接著，他坦言，「職場上的metoo也發生在我身上過。具體來說有三次，我沒有打算提告或講出他們的名字」他繼續說到，其中一位前輩不單純對他性騷擾，甚至假裝異性戀讓他放下戒心，事後該前輩還向他表達好感，但他選擇裝沒事，甚至接過他的幾通問候電話「回想起來才發現自己一直在壓抑那股噁心」因此呼籲大眾不要指責受害者「幹嘛不當下說出來」。且這幾天檢討受害者的言論，讓曾威豪坐立難安。許多湧進黑特劇場的雲表演專家，更是直接在對當事人進行二度傷害。

因此，他表示，並非只有女性會碰到這種事「也不是只有在主流美感裡稱得上帥哥美女的人會碰到這種事。當加害者在世俗美感價值裡比自己好看，說出來會被世人如何冷嘲熱諷呢？（看看你身邊有沒有直男在取笑廣末涼子外遇對象的外貌就知道了⋯）」最後怒批某道歉文「真的是Duck不必了」。

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