衛福部彰化醫院脊椎神經外科主任賴肇康指出，水腦症是少數可經手術治療的可逆腦疾病，只要透過手術引流，將過多的脊髓液代謝掉，從臨床來看7至8成的患者都可以回復到原本的狀態。（彰化醫院提供／吳建輝彰化傳真）

64歲的周姓婦人近年時出門忘記鎖門、買菜迷路，甚至叫不出親友名字，家屬以為失智，前往醫院檢查才確診為常壓性水腦症，經手術引流脊髓液，失智情況大為改善，家屬直呼太神奇了！醫師指出，水腦症好發在長者，7、8成患者是可經治療恢復，常因失智老化被忽略。

周婦的女兒表示，爸爸是多年前因受傷失智，媽媽都會帶著爸爸到社區據點畫畫、唱歌寫書法，但近半年媽媽開始變得不一樣，忘東忘西、剛講過的話轉身就忘，甚至去買菜沒有把菜帶回來，自己也迷路等等，退化的速度感覺比爸爸還快，直覺告訴她媽媽也是失智了。

衛福部彰化醫院脊椎神經外科主任賴肇康指出，水腦症是少數可經手術治療的可逆腦疾病，只要透過手術引流，將過多的脊髓液代謝掉，從臨床來看7至8成的患者都可以回復到原本的狀態，呼籲民眾不要以為長輩記憶力變差就是失智症，可能因此錯失治療的黃金時間。

賴肇康表示，電腦斷層顯示周婦腦部的腦脊髓液產生太多，因其腦壓增加不明顯，被稱為常壓性水腦症，經過腦室腹腔分流手術，在腦室植入細小柔軟導管後經由皮下，將過多的腦脊髓液引流入至腹腔，再由人體自然吸收，這是一種永久性的設置，可隨時解決腦脊髓液過多的情況。

賴肇康說，腦脊髓液具有緩衝保護和代謝循環等功能，產生和被吸收的量通常是平衡的，過多不平衡會造成腦室緩慢擴大，壓迫腦室周圍組織，引發失智、步態不穩及尿失禁等現象，這3種情況是最典型的水腦症症狀，但時常被民眾當成失智而忽略。

賴肇康強調，多數的常壓性水腦症是找不出原因的，少數可追溯病因的像是腦部受傷、腦出血、腦中風等。呼籲建立良好的生活作息，可避免腦部過早退化，早期診斷、早期治療是最好的方式，若延誤治療恐對腦部造成不可逆的病變。