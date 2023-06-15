男星許傑輝身陷性騷擾風暴，被爆上表演課要求練習「集體做愛」配音，女星黃云歆接著控訴10年前被要求襯衫不穿bra、穿馬甲、丁字褲，還拿巧克力在她胸前問她能否夾住，啦啦隊成員短今則爆許傑輝以試鏡為由摸胸，許傑輝醜聞狂燒，許多網友都到他臉書留言，有人力挺、也有人狠酸，意外在留言區開戰。

57歲許傑輝原本是幕後工作人員，負責發通告、製作和服裝等工作，參與編導職務後走向幕前，加入不少劇團、舞台劇演出，演藝事業橫跨主持、綜藝、戲劇、兒童節目等，以模仿節目《全民最大黨》走紅，許傑輝活躍電視圈外，他也投入教學工作，是許多藝人的表演老師。

許傑輝日前被網友指控，上表演課要求練習「集體做愛」配音，還要全班互評講解，對此，許傑輝發出道歉聲明，表示「我感到非常抱歉、自責與反省」，女星黃云歆昨控訴10年前被許傑輝要求襯衫不穿bra、穿馬甲、丁字褲，還拿巧克力在她胸前問她能否夾住，啦啦隊成員短今則爆遭許傑輝以試鏡為由摸胸，甚至還有不具名女星控訴，錄影時遭摸臀。

許傑輝性騷擾醜聞連環爆，藝人唐玲、劉至翰留言力挺，有網友送暖：「是非常非常照顧後輩演員的前輩」、「上過輝哥的表演課，至今依然受用，也十分珍惜上課的日子」、「認真教學居然要道歉，現在教學真辛苦」，不過也有網友開嗆：「好失望，以為是個老實人，到底還有什麼可以信任！」、「不要再自稱自己是老師」、「要不要解釋一下」，兩派網友正在許傑輝臉書激戰中。