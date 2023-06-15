新北市文化局將在6月30日至7月16日辦理「2023新北城市藝術節」，串聯新北市美術館及鶯歌陶瓷博物館兩大園區，本次活動有5大亮點，集結28組表演團隊、13組戶外大型視覺藝術和92場多元型態表演，另外，朱宗慶打擊樂團也將帶來融合傳統與當代擊樂、舞蹈、雷射聲光與煙火秀的表演。

新北市文化局將在6月30日至7月16日辦理「2023新北城市藝術節」，本次活動有5大亮點，集結28組表演團隊、13組戶外大型視覺藝術和92場多元型態表演，另外，朱宗慶打擊樂團也將帶來融合傳統與當代擊樂、舞蹈、雷射聲光與煙火秀的表演。（新北市文化局提供）

新北市副秘書長龔雅雯說，新北市府透過文化治理思維，將文化導入都市建設，從三鶯文化廊帶出發，結合藝文、休閒、觀光、交通，打造三鶯成為北台灣藝術觀光重鎮，這次以「新生地」為號召，新生地代表啟程和開端，更重要是對過去認同、未來期待，希望兼容新舊，從產業到藝術匯聚到新北各項特色上。

新北市文化局將在6月30日至7月16日辦理「2023新北城市藝術節」，串聯新北市美術館及鶯歌陶瓷博物館兩大園區。（蔡雯如攝）

文化局指出，本次活動跨越雙園區，在首周（7／1、7／2）開幕式中，將由朱宗慶打擊樂團帶來全新《響動新生地》演出，將打擊樂融合雷射聲光和煙火秀，以多種曲風音樂詮釋各項創作曲目，結合安娜琪舞蹈劇場流動肢體，展現傳統與現代連結的城市特質。

另外，活動展區有13組戶外大型地景視覺藝術作品，其中以「共創式視覺藝術」為最大亮點，美籍建築師亞歷克斯·施韋德（Alex Schweder）及藝術家沃德·雪萊（Ward Shelley）的作品「島嶼」，象徵新北城和藝術節共融的精神。

文化局表示，活動聚集28組表演團隊，將帶來92場表演作品，融合新北前衛、實驗、獨立的特色，其中，Slackline Formosa將表演高空跨距走繩演出，遊走在新地景間；Fun Action帶來的跑酷表演，將順應地形、穿梭建築。

文化局說，活動連續3周末同步辦理「新北風市集」，集結數百攤美食、文創商店，陶博館園區假日「陶市集」也將同步登場，現場有街藝表演及特色遊程，還有多場主題展覽，鶯歌美食廣場及在地商家等單位也配合藝術節推出優惠活動，詳情可至2023新北市城市藝術節活動網站（http://newartland.tw/）、活動臉書、新北市文化局臉書、狂鶯歌網站查詢。