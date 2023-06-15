新北市地政局所轄各地政事務所19日起將推辦全國首創的「地政、水、電、瓦斯好厝邊」服務，民眾至地所申請不動產移轉登記案件時，只要一併填寫水、電、瓦斯過戶申請書表，地所就會協助代收、代送所轄營業單位，一站式貼心服務，水電瓦斯全到位，為民眾節省許多寶貴時間。

地政局發言人徐鳳儀表示，2021年4月起，新莊地政事務所創全國之先，就贈與、繼承登記案件提供跨域通報申請水、電過戶服務，因成效良好，隔年2月新增天然氣用戶變更申請，其便利性深獲民眾肯定，地政局持續提升為民服務品質，將該項服務推展至全市各地所，並擴大服務項目，本月19日起，凡辦理任何移轉登記案件，均可併辦「好厝邊」服務，落實「一處申辦，多元服務」的市政理念。

地政局地籍科科長王珮榕說明，不動產過戶應向地政事務所申辦所有權移轉登記，辦畢後如需變更建物的水、電、天然氣用戶名，必須另外向自來水公司、電力公司及天然氣公司分別申辦，但「好厝邊」整合服務開辦後，民眾就可以直接在受理地所一次辦到好，省時省力又省心。

新北市各地政事務所已與台灣自來水公司、台北自來水事業處、台電公司及欣欣天然氣、新海瓦斯、欣泰石油氣、欣芝實業、欣湖天然氣、欣桃天然氣等公司合作，歡迎有需求的民眾多加利用該項服務，相關問題可洽詢本市各地政事務所服務中心。