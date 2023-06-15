國民黨總統參選人侯友宜民調未見起色，傳將由國民黨中央接手進駐侯團隊，國民黨主席朱立倫直言，黨中央與侯團隊完全整合在一起，呼籲大家不要想在過程當中見縫插針或製造矛盾，對於台北市府市政顧問陳國君是否加入侯團隊，朱坦言，希望在適當時候陳國君能一起來幫忙，讓2024年團結勝選。

朱立倫今出席「中華民國消防退休人員協會總會」會員大會受訪時表示，黨中央與侯團隊完全整合在一起，呼籲大家不要想在過程當中見縫插針或製造矛盾，國民黨一定全力支持黨所提名的候選人，並且完全整合在一起，不論黨中央或地方黨部、智庫以及所有相關資源，一定全力支持侯團隊。

朱立倫指出，他身為黨主席，就像總教練一樣，所有該做的工作，一定全力以赴，未來競選總部的組織架構，還要與參選人團隊共同討論，只要能對選戰有幫助，他都可以來做，現階段就是先把隊伍整隊好，讓更多優秀的人，包含媒體、網路、文學、策略等加入團隊。

針對台北市府市政顧問陳國君是否加入侯團隊，朱立倫坦言，陳國君是他和侯友宜過去的老同事，也非常優秀，適當時候會希望陳國君能一起來幫忙，且不只陳國君，還有多位優秀人才，在適當時都能加入整體團隊力量，讓2024年團結勝選。

至於鴻海創辦人郭台銘想見美國AIT處長孫曉雅談和平宣言，朱立倫認為，郭台銘對兩岸和平的重視，讓大家非常佩服，他相信郭台銘是藍軍的重要資產，而且郭最後會如其所言，全力支持侯友宜。對於目前國民黨與郭台銘維持的關係為何？朱立倫今稱「我們都表示最高的尊重」。

此外，傳侯友宜與朱立倫雙方幕僚日前曾在內部會議一度起口角爭執，朱立倫今駁斥，黨部已經查證過，他只能用「憑空捏造、惡意造謠」8個字來形容，若再不出來澄清，會讓很多見縫插針者、造謠者再次得逞，過去這段時間他不斷隱忍並呼籲大家不要惡意造謠、憑空捏造，強調「一定要把造謠者找出來」。