一份最新民調顯示，民進黨的支持度比上個月下滑逾6個百分點，國民黨台北市議員徐巧芯認為，最近的性平爭議，讓民進黨年輕選民流失，甚至很多覺青都認為自己已無法再支持民進黨了。

台灣民意基金會今（15）日公布最新政黨支持度民調，民進黨24.6％、民眾黨22.2％、國民黨20.4％，若與上個月相比，民進黨下滑6.5個百分點、國民黨下滑5.8個百分點、民眾黨上揚6.6個百分點、時代力量上揚4.2個百分點、台灣基進上揚4.3個百分點，中性選民規模縮小2.8個百分點。

對此，徐巧芯今日接受節目《歷史易起SHOW》訪問時分析道，近來爆發的性平爭議，使得民進黨流失年輕選民，甚至很多覺青已經無法再支持民進黨，但由於也不可能支持民眾黨或國民黨，因而轉往支持政治光譜偏綠的小黨。

至於國民黨下滑的幅度與民眾黨增加的幅度接近，徐巧芯認為，是因為近期國民黨在總統大選上的表現有待加強，導致部分支持者轉移到民眾黨。

徐巧芯強調，這份民調結果，不僅顯示總統大選選情會影響民眾對政黨的信任程度，且最近性騷案對民進黨衝擊很大，對國民黨衝擊也不小，使得年輕選民不留在兩大黨，逐漸轉往小黨。