國3田寮至國10旗山東向替代道路路線圖。（高公局提供）

端午節連假（6月22至25日）接近，預期國道將有大量車流湧入，造成部分路段交通壅塞，高公局針對國道南北長途車流量較大的路段規劃4條替代道路，短途也規劃7條區域性替代道路，為民眾省時間。

4條替代道路包括：國5頭城至坪林北向可改走台9線；國1、國3新竹至台南地區雙向可改走台61線；國6舊正至台中地區雙向可改走台63線；以及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向可選擇台74線及國4。

另短途旅次也規劃7條區域性替代道路，包括：國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及國3田寮至國10旗山東向。高公局建議民眾多利用國道附近省縣道做為替代，避免受國道交通管制或主線壅塞影響。

詳細路線公告於高公局網站及1968App，並於替代道路沿線設置導引標誌。建議民眾多利用高公局1968App「即時影像」功能確認即時路況資訊。