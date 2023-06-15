國泰智能電動車ETF基金經理人游凱卉15日指出，綜觀自駕技術、政府補貼與市場地位，特斯拉可說是目前電動車廠的最大贏家。受惠於美國《抗通膨法案》與充電基礎設施補貼，特斯拉長期在美國的汽車組裝與電池投資，使其旗下所有Model3/Y車款完全符合最多減稅7,500美元的資格；加上特斯拉配合聯邦政府75億美元計畫，宣布明年開放超級充電站供他牌電動車使用，上周福特與通用汽車接連宣布將採用特斯拉的充電樁標準，讓電動車客戶使用特斯拉的1.2萬個快速充電站。

盤點國泰智能電動車ETF30檔成分股中，其中有15檔為特斯拉供應鏈，另以持股權重觀察，供應鏈（含特斯拉）占比高達76％，在特斯拉產業利多消息頻傳下，國泰智能電動車ETF成分股囊括今年市場熱議焦點，包含AI晶片、減碳題材相關產業，如電池、充電樁等，加上近期由輝達帶起的AI旋風，推動美股重啟新一輪牛市，資金已不再只青睞科技巨頭，6月起資金挹注效果自大型科技股向外擴散，轉往具題材熱點的產業標的，相關供應鏈有望受惠。

在淨零碳排、碳中和等國際趨勢下，各國政府相繼推出電動車產業政策，根據國際能源總署（IEA）與研調機構預估，全球電動車銷量於2030年將突破3,000萬輛，產值約9,000億美元，且滲透率將在2035年突破5成，2040年滲透率將超過6成，銷量約7290萬輛。全球電動車快速成長下，充電樁同樣有強勁需求，預估2030年全球充電樁安裝量將較2020年出現11倍的成長幅度。

國泰投信指出，國泰智能電動車ETF追蹤「ICE FactSet全球智能電動車指數」，為全球首檔高純度電動車ETF，選股上全方位投資電動車上、中、下游供應鏈，廣納電動車製造、充電樁、電池、高速運算／車用晶片產業龍頭，幫助投資人長線擁抱電動車商機，以指數回測資料觀察，定期定額投入1年、3年、5年原幣報酬率分別為22％、16％、80％，未來隨著電動車滲透率提升，長線投資報酬更可期待，短期內股市若有回檔，都可視為逢低布局的好時機。