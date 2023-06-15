國民黨總統參選人、新北市長侯友宜日前前往政大演講並與學生座談，但傳出政大學生的反應不甚理想，侯友宜今回應，未來到台大的演講，最重要的目的還是站在年輕朋友的立場，替他們解決問題。

侯友宜表示，每一場演講，尤其是對學生的演講，最重要的是學生反應的議題，面對所有問題，一定會站在年輕朋友的立場替他們解決問題，這就是學生座談最主要的目的。

侯友宜說，就像新北市過去也常舉辦青年座談，創造許多平台，讓新北市的青年都城市化，跟新北融入在一起，不但要了解年輕人，更需要年輕人提供很多方向，大家一起並肩作戰，解決年輕人目前面臨最大的困擾。

侯友宜強調，學生座談就是自己跟青年一起面對所有問題，全國有不一樣的青年議題，自己都會直接給學生一個解決問題的方式。

另外，又有人出面證實國民黨立委傅崐萁的性騷擾案，侯友宜回應，黨中央面對所有問題，都會直接、快速處理。

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