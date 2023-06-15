台北市長蔣萬安上任後的第一次總質詢在本周一結束，就近來前市長柯文哲重要爭議包含悠遊卡公司興櫃、教育發展基金的運用及北藝履約爭議調解案等，北市議會民眾黨團15日舉行記者會說明。更反嗆蔣萬安說要送政風處，但截至14日前政風處皆未收到任何要求調查悠遊卡興櫃案的要求，認為蔣萬安刻意讓悠遊卡興櫃成為政治操作題材。

民眾黨議員張志豪表示，針對悠遊卡公司興櫃，蔣萬安市長質疑「選前拍板未尊重行政倫理」、過程倉促草率，在答詢時表示「若有不法就送政風處」但截至14日前政風處尚未收到任何要求調查悠遊卡興櫃案的要求。張志豪議員批評，說要送政風調查已經經過一周，如有不法，敬請移送政風或檢調續辦，不要含沙射影，讓悠遊卡興櫃成為政治操作題材。

另根據悠遊卡公司前董事長陳亭如的說法，蔣萬安與祕書長兩度請悠遊卡公司到市府報告興櫃專案，市府後來也多次請悠遊卡公司補充資料，相信蔣萬安已對過程相當清楚，何來倉促之說，何來「不尊重行政倫理」。

陳宥丞議員補充，悠遊卡公司登錄興櫃是經過縝密的計畫，還有董事會決議，金管會審核才能夠完成的任務，未來不管是增資或重大變更，都一定要公開透明，避免讓有心人士「上下其手」；悠遊卡公司進入資本市場後，市府仍然是最大股東，對悠遊卡的事務都擁有主導權。

另有關北藝履約爭議調解案，2.34億元追加預算遭台北市議會教育委員會刪除至1000元保留科目，總召黃瀞瑩表示，此案從2020年到2021年是歷經7次調解會議、調解委員建議，以及市府委任律師的利弊評估。根據律師評估，若不同意調解而進入仲裁，市府勝訴機率低，市府將支付較高的賠償金額。

議員林珍羽則炮轟，蔣萬安以政治、黨派對立思維，將悠遊卡公司興櫃案汙衊成弊案，這不只對柯文哲不公平，更是置台北市民的權益於無物。另外，台灣民眾黨團強調，柯文哲市長於八年任內撥補教育發展基金預算4271億，比前市長郝龍斌的4127億還多投資144億，對於教育發展基金的運用，任何一筆支出都秉持財政紀律，用途皆在促進北市教育健全發展。呼籲蔣萬安市府也不要遇到阻礙就拿前朝來墊背，好好盤點資源，為市民朋友爭取最大權益。

台北市政府發言人殷瑋回應，蔣萬安的立場非常清楚，就是不放任疑慮，也沒有預設立場，一切以市民的權益為依歸。悠遊卡的議題方方面面，在國民黨、民進黨、無黨籍議員都有表達疑慮的情況下，蔣萬安請祕書長召集小組進行完整釐清，有什麼不對？至於北藝議題，則已由議會教育委員會決議送監察院調查，蔣市府尊重議會決議，教育發展基金議題，也是同理，都是藍綠議員共同關心的議題。