林嘉俐（右起）、方宥心和播客主持人蝗虫、大磊不設限開聊。（艾迪昇傳播提供）

林嘉俐、方宥心日前上蝗虫、大磊主持的播客節目《殺時間機器》，宣傳以林嘉俐故事為原型的大愛電視劇《早點回家》，林嘉俐面對主持人百無禁忌開聊、吐槽，顯露迥異於螢幕形象的活潑一面。當主持人介紹到《早點回家》是一部由真人、真事改編的戲劇，這類型戲劇的本尊通常是偉人或已過世的角色時，林嘉俐忍不住以氣音小聲插話「還沒死、還沒死」，讓主持人險些笑場，還招認年輕時常在學校上演18禁情節。

林嘉俐介紹《早》劇是講述一個小女孩的成長故事，講到一半就嘴軟，頻問「這樣聽起來會不會覺得很無聊」？方宥心連忙解釋，劇情絕對高潮迭起，透露林嘉俐前半段人生走得很歪，和現在形象反差極大，當時滿口髒話，還有點流氓婆的感覺，「反差太大，沒想到現在形象的嘉俐姊，之前的人生竟然會如此荒腔走板」，主持人虧《早》劇該不會是大愛台第一部18禁節目，只能在午夜播出，林嘉俐大笑接話，坦承以前大學表演課常常需要演出18禁的內容。

林嘉俐由於父母皆為聾人，剛出生11天就由外公、外婆接回照顧，直到2、3歲才兩邊輪流居住，不尋常的體驗，影響她極大，她回憶：「我一直以為我很幸福，但回頭看小時候的照片，才發現自己都是愁眉苦臉，不快樂的表情。」主持人蝗虫開玩笑詢問出生11天就跟外婆睡，喝的是外婆的…？林嘉俐綜藝效果做滿，立刻接話「奶」，隨後再改口「奶粉啦」，滿滿「笑果」讓主持人直呼不敢置信林嘉俐的搞笑一面。

林嘉俐2歲回到原生家庭，無聲的世界、父母開關門不自覺地發出巨響，以及父母「嗚啊」等情緒發聲語，各種不適應讓林嘉俐幾乎天天以淚洗面。有一回父母吵架，媽媽將自己鎖在廁所大哭，林嘉俐害怕極了，仍勉強自己從窗外探查媽媽狀況，確認媽媽沒做傻事，她說：「應該受到社會新聞的影響，不自覺會有負面想法，深怕媽媽想不開。」林嘉俐表示現在跳出來看《早點回家》整個故事，說的就是一個小女孩在追逐夢想時，遭遇到各種坑坑巴巴的過程，希望能給觀眾在面對人生困頓時，能有不同的想法。

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