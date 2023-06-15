受惠邊境解封、暑假旺季即將報到，航空雙雄繼昨日狂飆逾9%後，今（15日）股價還是噴不停，長榮航與華航盤中大漲逾9%、4%，再度榮登台股人氣王。PTT股板一位網友看好長榮航，提出精闢分析引發熱議，他預估目標價有望上看5字頭，還曬出持股明細5009張，其驚人財力更被封為「航空王」，更有其他網友驚呼「一個晚上賺一台麥拉倫」。

原po表示，在機票上漲，載客率復甦，以及燃油成本下降之下，預計從6到10月，長榮航獲利會呈現價量齊揚狀態，達到全年最高點，第4季會稍微回落，但相較1、2季，仍然可以保持非常高的利潤率。

他認為，長榮航今年獲利率會達到史上最高點，全年EPS可以達到5.4元以上。航空業的瓶頸需要好幾年才有辦法解決，因此EPS 5.4元水準很有機會持續幾年，他甚至不誇張地說，2023年起，是台灣航空業百年難得一見的大好光景。

原po用歷史數據推算，預估目標價介於48.8~54元之間。在操作上，他假設油價莫名下滑、但股價沒動，即到買點；反之，股價超出合理目標價20%或航空業三缺明顯舒緩（飛機、機場人手及從業人員），可選擇分批出脫，疫情再度肆虐則必須退場。

他也提醒，對航空股有興趣者配置一部分就好，千萬不要歐印跟亂追高。

文章吸引廣大網友朝聖，紛紛留言讚嘆「哇靠超大戶，分析有航海王的感覺」、「一個晚上賺一台麥拉倫」、「超級神人，大推」、「不管信不信，起碼跟一張，神串留名」、「感謝航空王 上飛機囉」、「海王發文至少漲了6倍」；還釣出另一名大戶秀手中長榮航期貨庫存3934口。

法人表示，航空雙雄連兩日暴量高飛，對短線急漲恐慌的人，可先調節一部分入袋為安，千萬不要人來瘋，跟著市場瘋狂追高。

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