JR東日本大飯店台北館內全日餐廳「Brilliant鉑麗安」餐廳，今夏帶來綠竹筍的豐富多彩美食饗宴。由日籍總主選用當季食材台灣綠竹筍，新鮮清爽並結合創意料理演繹異國風味，即日起至9月4日，一系列綠竹筍美味佳餚為今年夏天帶來無盡的口感驚喜。

延續創新，「燒．麻婆和牛&綠竹筍」是以日本人最愛的中華料理麻婆豆腐為概念，加上台灣人最愛的日本和牛，成為台日融合的一道料理。將傳統麻婆豆腐的做法融入和牛絞肉，再加入清甜綠竹筍，呈現出色香味俱全的麻婆和牛，以鍋巴米餅搭配，香味撲鼻、口感嫩脆。

喜愛台灣熱炒美食，「炒．鹹酥蝦&綠竹筍」這道菜色結合鹹酥蝦與新鮮鮮脆的綠竹筍，鹹香的口感，融合胡椒香氣和濃郁蒜味，讓鹹香酥脆的口感一次滿足味蕾。以日本秋田煙燻蘿蔔為概念，「破布子滷綠竹筍&莫札瑞拉起司」這道菜色改良選用了破布子，搭配鮮甜的綠竹筍一同熬煮，營造出獨特的鹹香滋味。破布子鹹香的醬汁慢慢熬煮而成，將鮮甜的綠竹筍完美融合其中，筍塊保持著爽脆口感並入味多汁，搭配誘人的奶香莫札瑞拉起司球，帶來開胃的絕妙效果。

綠竹筍系列料理還有帶有雞湯的濃郁與綠竹筍鮮甜口感的「燉．枸杞菌菇雞湯&綠竹筍」、米粒吸收滿滿高湯精華的「蒸．古早味綠竹筍炊飯」及清爽開胃的「華爾道夫綠竹筍蟹肉」等。當然不能錯Brilliant鉑麗安全日餐廳的人氣美食「英式烤牛肉」、「普羅旺斯香草烤羊肋排」等，還有哈根達斯冰淇淋和一系列甜點美食。鉑麗安全日餐廳另有壽星專屬優惠活動，即日起至9月30日，四人（含）同行享當月乙位壽星免費。