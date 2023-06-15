在過去「太平洋SOGO」百貨時期，於2001年SOGO就與匯通銀行（國泰世華銀前身）簽約發行聯名卡，後來遠東入主後改名為「遠東SOGO」，2011年雙方協議重新再出發，SOGO聯名卡卡數由原先48萬卡，提高至80萬卡。

然而，2016年為了SOGO「卡」位戰，國泰世華與遠東銀行槓上，遠東銀行發行遠東快樂信用卡，被視為「類SOGO卡」，國泰世華銀行當時原設在SOGO百貨內的辦卡櫃位，更遭SOGO百貨以「因應百貨賣場規畫需求」，要求國泰世華撤櫃。但沒想到國泰世華撤櫃後，遠東銀行即進駐設櫃，準備提供民眾申辦「遠東快樂信用卡」。

由於當初國泰世華銀與SOGO簽署的合約，國泰世華銀為SOGO百貨唯一的發卡行，且雙方合作已長達20年，過去國泰世華銀曾多次呼籲SOGO百貨應確實遵守並履行雙方的合約，且不排除走上訴訟。SOGO聯名卡曾是國泰世華銀的主力卡之一，如今恐發生異動，對剛失去costco聯名卡的國泰世華銀行將是雪上加霜。

國泰世華銀表示，雙方因簽署策略聯盟合約而合作發行聯名卡逾20年，共同經營廣大百貨市場，近日雙方因對合約期間之共識問題導致該合約可能有所異動。為維護卡友及消費者權益，國泰世華今下午擬對外說明後續卡友權益保障方式。