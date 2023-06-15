壓縮機大廠瑞智精密去年EPS為1.38元，15日股東會通過每股配發現金股利0.90元，並全面改選6席董事、3席獨董，隨後董事會推舉聲寶集團總裁陳盛沺以聲寶法人代表續任董事長、聲寶法人代表楊正民連任副董事長。陳盛沺表示，瑞智今年營運會倒吃甘蔗，下半年會有起色。

瑞智總經理馮明法股東會說明去年營業情況及今年營運現況指出，去年全球經濟及金融市場受通膨及升息影響，加上俄烏戰爭及中東地緣風險，引發貿易相互制裁，推升全球原物料及能源高漲，中國大陸去年底結解除清零封控政策。瑞智去年為確保股東權益及永續經營，調整營運策略政策性接單，去年壓縮機銷售量1,515萬台，營業淨利5.82億元，年微減0.87％。受惠於新台幣大幅貶值，匯兌收益推升總體獲利，歸屬公司的稅後淨利6.88億元，年成長26.8％。

馮明法指出，瑞智持續完成各主要應用市場新能校壓縮機機產品開發，完成補氣增焓壓縮機前期研發為低溫採暖應用所需的技術進行儲備，銷售方面，歐美市場銷售雖衰退，但大陸市場推廣鋁線壓縮機及乾衣機市場，預算達成率113.2％。

馮明法指稱，展望今年整體環境的變化，帶來經營的挑戰會更勝於往年，掌握並快速反應外在環境的變動為營運的關鍵。公司訂定年度壓縮機銷售量目標1,645萬台以上，挑戰1,800萬台。

馮明法表示，在後疫情時代，地緣政治與淨零轉型浪潮下，牽動了供應鏈重組的關係挑戰，因此也正規劃在中國大陸以外的壓縮機生產基地及推展各種合作可能。

瑞智股東會承認去年營業報告書及去年財報，通過盈餘分配案，每股配發現金股利0.9元。完成6席董事及3席獨董改選。聲寶法人代表陳盛沺、楊正民、馮明法、銓寶投資（陳盛沺的胞弟，聲寶副董事長陳盛泉出任）、中鋼法人代表鄭際昭、日商夏普株式會社出任董事。獨董由前中華汽車總經理蘇慶陽、前台灣夏普總經理陳盛旺、以首席政策公關行銷董事長黃寶慧出任。

陳盛沺、陳盛泉表示，基於平權、消費市場多半由女性決定，今年瑞智董事會新聘女性獨董，黃寶慧目前也擔任大同董事，可提供不同想法及意見給瑞智。

陳盛沺指出，瑞智去年重視獲利而不重視銷售量，今年要增加銷售，為此瑞智今年多增加開發平台，客戶開發新機型，瑞智可配合客戶需求而做改善或改變，或是共同開發。