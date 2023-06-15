立法院昨開臨時會，處理大法官人事同意權，將在6月19日舉行公聽會、20日審查大法官被提名人進行詢答，以及21日院會進行同意權案投票表決；對此，民眾黨立委邱臣遠批評，蔡英文總統執政7年不管行政、立法和司法三權分立，將民主政治結構，破壞殆盡，行政權獨大、立法權縮小。

邱臣遠批評，國會執政黨多數過半，任何法案都是透過國會多數暴力忽視民意，過去立法院被稱為「立法局」也不是空穴來風，司法是守護人民最後防線，但在大法官提名期程和人選，讓人家覺得是親綠背景，連司法機關都要變成司法局，這樣態度民眾黨臨時會主張是嚴審，拉長時程，但臨時會表決，民進黨透過多數暴力，把時程壓很緊，只有一天審查期間就要投票。

邱臣遠表示，民進黨完全不演了，希望大法官提名是憲政守護者，而不是憲政破壞者，人民對蔡英文的司法改革，不滿意度是前三名的指標，如果蔡政府還要漠視，2024人民會做出最好的選擇。