主演知名美劇《紙牌屋》(House of Cards)的美國男星凱文史貝西(Kevin Spacey)面臨12起性侵指控,本月底即將在倫敦出庭。他除了對這些指控一概不認罪,最近也接受德國媒體採訪,表示這些醜聞不會對他的成就造成影響,「10年之後,這些都不算什麼」,而眼前已經有不少片商搶著跟他合作,他也隨時做好復出的準備。

根據《紐約郵報》14日報導,現年63歲的凱文史貝西曾兩度奪下奧斯卡獎,卻在2017年遭到男演員安東尼瑞普(Anthony Rapp)指控,稱史貝西在他14歲那年對他進行猥褻,要求4000萬美元的民事賠償。法院經過審理後,認定瑞普的證據不足,在去年10月判決史貝西勝訴。

美國男星凱文史貝西被控多起性侵罪名,其中一件訴訟案在去年10月終結,法院以證據不足為由,裁定他勝訴。(圖/達志影像)

史貝西日前接受德國《時代雜誌》(Zeit Magazin)採訪,坦言性侵指控損害他的名譽,嚴重影響他在演藝圈的工作,「有很多人不敢支持我,他們擔心自己也會丟掉工作。」性侵案使他的演藝生涯幾乎停擺,在影集《紙牌屋》被除名,電影《金錢世界》(All the Money in the World)中的戲份全被刪光。他也因為性侵事件,公開了自己的同志身分。

凱文史貝西曾兩度榮獲奧斯卡獎,演技深受肯定。2013年他主演Netflix政治劇《紙牌屋》,再創演藝事業高峰。(圖/達志影像)

瑞普案勝訴後,史貝西仍面臨12項性侵指控,事件分別發生在2001至2013年間,不過他一概否認,「一旦經過審查,這些指控就會瓦解」,「瑞普案如此,這次(倫敦)的案件也一樣。」

史貝西告訴記者,性侵指控讓他身敗名裂,黑得徹底,但這不減損他對自己演出的信心,「10年之後,這些都不算什麼,我的作品會活得比我久,這才是人們會記得的事」。

