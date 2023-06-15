主演知名美劇《紙牌屋》（House of Cards）的美國男星凱文史貝西（Kevin Spacey）面臨12起性侵指控，本月底即將在倫敦出庭。他除了對這些指控一概不認罪，最近也接受德國媒體採訪，表示這些醜聞不會對他的成就造成影響，「10年之後，這些都不算什麼」，而眼前已經有不少片商搶著跟他合作，他也隨時做好復出的準備。

根據《紐約郵報》14日報導，現年63歲的凱文史貝西曾兩度奪下奧斯卡獎，卻在2017年遭到男演員安東尼瑞普（Anthony Rapp）指控，稱史貝西在他14歲那年對他進行猥褻，要求4000萬美元的民事賠償。法院經過審理後，認定瑞普的證據不足，在去年10月判決史貝西勝訴。

美國男星凱文史貝西被控多起性侵罪名，其中一件訴訟案在去年10月終結，法院以證據不足為由，裁定他勝訴。（圖／達志影像）

史貝西日前接受德國《時代雜誌》（Zeit Magazin）採訪，坦言性侵指控損害他的名譽，嚴重影響他在演藝圈的工作，「有很多人不敢支持我，他們擔心自己也會丟掉工作。」性侵案使他的演藝生涯幾乎停擺，在影集《紙牌屋》被除名，電影《金錢世界》（All the Money in the World）中的戲份全被刪光。他也因為性侵事件，公開了自己的同志身分。

凱文史貝西曾兩度榮獲奧斯卡獎，演技深受肯定。2013年他主演Netflix政治劇《紙牌屋》，再創演藝事業高峰。（圖／達志影像）

瑞普案勝訴後，史貝西仍面臨12項性侵指控，事件分別發生在2001至2013年間，不過他一概否認，「一旦經過審查，這些指控就會瓦解」，「瑞普案如此，這次（倫敦）的案件也一樣。」

史貝西告訴記者，性侵指控讓他身敗名裂，黑得徹底，但這不減損他對自己演出的信心，「10年之後，這些都不算什麼，我的作品會活得比我久，這才是人們會記得的事」。

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