瓜中有瓜且果肉有白絲的木瓜在切開前外觀正常。（蔡姓民眾提供／孫英哲彰化報導）

彰化縣蔡姓民眾日前切開自家種植的木瓜要品嚐時，赫見木瓜肚內還有一顆小木瓜，讓她驚呼「瓜中有瓜，好特別」，有趣的是，她之後又再切開另一顆成熟的木瓜，裡面竟然也又長了一顆發育不完全的小木瓜，且瓜肉還布滿類似蜘蛛網的白色網狀物，這次她看了有點怕怕，不敢將木瓜吃下肚。

蔡姓民眾說，她的丈夫在自家菜園種植木瓜樹，最近木瓜結實纍纍，摘下其中2顆成熟的木瓜，幾天前切開其中一顆要吃，沒想到看到令人驚奇的一幕，木瓜裡面還有一小顆長得不完全的小木瓜，她看了為之驚呆，納悶「木瓜懷孕了嗎？」

她表示，前天她再切開第2顆木瓜之前，拿在手上就感覺木瓜內可能有異物，切開一看，果然裡面又有一顆發育不完全的小木瓜，而更讓她驚訝的是，果肉間還布滿看起像是蜘蛛網，又像是發霉菌絲的白色網狀物。

當時她看了有點怕怕，擔心是太熱、太悶，木瓜發霉了，也就沒有吃下肚，隨後拍下照片，希望有農業專家幫忙解答。其他民眾看到該顆瓜中有瓜且有白絲的木瓜時，大都認為該顆木瓜內的白色網狀物就是發黴的菌絲，紛紛建議「裡面都是黴菌了，不要吃較安全！」

泰霖生物科技公司技術總監邱一中指出，經檢視蔡姓民眾拍攝的木瓜照片，木瓜內種子間那一顆小木瓜應是木瓜果肉生長時，其中一部分的果肉變異，在果腔中團聚在一起，形成另一個硬掉的組織。

至於果肉間的白色網狀物，並不是木瓜內部發霉了，而應是果腔中的內膜破碎之後，變成看起來像蜘蛛網一樣的白色網狀物，就像花生果皮跟花生殼中間有一層白色的膜。