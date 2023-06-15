今天6月15日是警察節，從基層警員出身的新北市長侯友宜今除了祝福全國警察節快樂外，也希望他們能夠平安健康。對於過去20多年來，許多警察在執勤時不幸喪生，有家屬認為政府沒有好好保護警察，侯友宜對政府喊話，支持警察照顧人民是每個執政者應有的態度。

侯友宜表示，自己身為30年警察工作的一份子，對於第一線作戰的警察面對越來越嚴峻的挑戰，如何在維護治安、順利執法下也同時保護自己的安全，這是所有警察共同的心聲，他也感同身受。

所以侯友宜認為，政府對第一線用生命為台灣做事的警察弟兄，不論在裝備、科技要做好全面提升以外，也要對他們在工作及生活環境的作息上給予更有力的支持，這個支持是調整他們在勤務運作外，也給予職場上更多的資源，這是警察弟兄最深切的期待。

侯呼籲政府，軍人在作戰要給予尊敬跟支持，警察也是一樣，對內與作奸犯科的歹徒作戰，需要更多力量，讓他們能夠捍衛治安，特別是這段時間詐騙橫行、槍毒高升，同時多年來也造成許多員警殉職，這些血跡斑斑應該要永遠記得。

侯強調，治安如果做不好，不是只有警察犧牲，也會造成人民更大的傷害，這些政府應該要聽進去，而支持警察、照顧人民是每個執政者應有的態度。