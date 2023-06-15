57歲許傑輝最近被捲入「Me Too」風暴，先是被學生指控第一堂課要求模擬群交，接著被女星黃云歆、短今、和不具名的女星指控被要求交性感作業、摸胸、摸臀，如今又有人表示當年自己也是《台灣舞孃》百老匯歌舞劇的一員，她被安排當小學生，劇情設計她要被「拜觀音」，但許傑輝覺得她的反應不夠真，便在練習時出其不意地用手指戳該女菊花，之後還讚說：「對！就是這個反應！這樣才是真實的表演！」

黃云歆昨在臉書控訴參加《台灣舞孃》期間，被當時的導演許傑輝要求交性感作業，意指希望她私下照性感照片給他過目，之後又要求問她乳溝可不可以夾巧克力，令黃云歆傻眼，啦啦隊女神短今在黃云歆的發文下留言打氣後，接著也自曝在《台灣舞孃》選角期間曾被「許先生」摸胸。

《台灣舞孃》第三位受害者發文。（圖／翻攝自黃云歆Tannie臉書）

今稍早，黃云歆於臉書曬出在《台灣舞孃》舞台劇的第三位受害者，對方表示當時幸運的被選進演員組，當時角色所需穿的服裝是深V露事業線的衣服，原本以為她是因為演技被認同才選上，後來導演才跟他說是因為胸部比較雄偉才入選，該女後來被安排演小學生，負責跟另一名小學生打鬧，接著被「拜觀音」，但導演嫌該女的反應不夠好，竟在趁該女跟別人聊天期間，突如其來戳該女的菊花，而她回頭轉身後，才發現兇手是導演本人。

黃云歆回應《台灣舞孃》第三位受害者的經歷。（圖／翻攝自黃云歆Tannie臉書）

該女說，一位她原本尊敬的前輩突然對她做出戲劇指導，本來她應該覺得理所當然，但卻很不舒服，回家跟父母講，雙親也要她息事寧人，她強調不是要落井下石，只是事後回想專業的導演不應該用「戲劇指導」合理化侵犯別人的行為，而黃云歆回應：「很多人問為什麼十年才講，你們看這些女生原本打算藏一輩子帶進棺材，我原本也是。沒有現在這個社會氛圍，我講了肯定出事，誰敢講！就連現在講了，都還是一堆檢討受害反應的，請問到底誰敢當年就講？！」。

《台灣舞孃》第三位受害者再度發文表示自己目前沒事。（圖／翻攝自 IG）

而許傑輝昨接受本報訪問，被問到黃云歆的指控，他回應自己身為導演責任就是把戲導好，當年排戲跟團員講的那些話或許太直白、嘴賤，但真的沒有雜念，如果對方覺得不妥，應該還有監製可以去反應。如果真的造成有人的不舒服與困擾，他誠懇道歉，也請他們可以循正常法律途徑提告，或許會還他們公道，至於短今等人的指控，許傑輝暫時無回應。

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