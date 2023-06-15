台中市第五警分局松安派出所副所長石松衢以單車軌跡繪出警鴿及第五分局英文字樣。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中報導）

615警察節，台中市第五警分局松安派出所副所長石松衢再次展現創意，騎著自行車在台中市區穿梭了12個小時。他畫下長達131公里的路線，不僅描繪出象徵警察的鴿子圖案，還用英文寫下「5th Precinct Taichung City Police Department」，展現對工作的熱情。

石松衢在台中服務已滿20年，兩年前，他在擔任刑警大隊時，曾繪製「反詐騙」路線圖，提醒大家注意詐騙事件。去年，他也畫出「雙十節」的路線，慶祝國家生日。今年，他選擇在警察節前夕，以特別的方式再次慶祝警察節，也留下了他在台中服務的第20年的紀錄。

石松衢在休假時看到地圖上可以描繪出一隻飛翔的鴿子，但路線長達80公里，讓他猶豫不決。然而，在完成機車環島之後，他意識到對台中市的一些街道仍然不太熟悉。

於是，他決定加上第五分局的英文名稱「5th Precinct Taichung City Police Department」，希望透過這次騎行更深入了解各個區域街道的特色。雖然時間和路程都相當具有挑戰性，但石松衢相信「現在不做到，以後做不到」，於是在休假時挑戰了這個奇想。

在騎行的過程中，他意外發現經過了永興所、立人所、何安所、交大二中隊、四平所、水湳所、西屯所、市政所、黎明所、大墩所、公益所、南屯所、正義所、繼中所、合作所、育才所等16個警察單位，巧妙地融入了慶祝警察節的意義。