615警察節，台中市第五警分局松安派出所副所長石松衢再次展現創意，騎著自行車在台中市區穿梭了12個小時。他畫下長達131公里的路線，不僅描繪出象徵警察的鴿子圖案，還用英文寫下「5th Precinct Taichung City Police Department」，展現對工作的熱情。
石松衢在台中服務已滿20年，兩年前，他在擔任刑警大隊時，曾繪製「反詐騙」路線圖，提醒大家注意詐騙事件。去年，他也畫出「雙十節」的路線，慶祝國家生日。今年，他選擇在警察節前夕，以特別的方式再次慶祝警察節，也留下了他在台中服務的第20年的紀錄。
石松衢在休假時看到地圖上可以描繪出一隻飛翔的鴿子，但路線長達80公里，讓他猶豫不決。然而，在完成機車環島之後，他意識到對台中市的一些街道仍然不太熟悉。
於是，他決定加上第五分局的英文名稱「5th Precinct Taichung City Police Department」，希望透過這次騎行更深入了解各個區域街道的特色。雖然時間和路程都相當具有挑戰性，但石松衢相信「現在不做到，以後做不到」，於是在休假時挑戰了這個奇想。
在騎行的過程中，他意外發現經過了永興所、立人所、何安所、交大二中隊、四平所、水湳所、西屯所、市政所、黎明所、大墩所、公益所、南屯所、正義所、繼中所、合作所、育才所等16個警察單位，巧妙地融入了慶祝警察節的意義。
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