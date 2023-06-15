「真的不要碰包養網站！」一名男網友發文表示，自己好奇下載包養軟體，幾個月下來約了15個妹妹，已經花將近300萬，接著突然介紹起某證券的APP，可以隨時掌握財經訊息，投資獲利，讓他沉迷包養網站卻無後顧之憂；網友看了全笑翻「這什麼鬼轉」、「少數業配業到那麼好笑的，給過！」

一名男網友在《Dcard》論壇發文表示，前陣子看到許多人在討論包養網站，好奇跟著註冊，玩幾個月下來共約了15個妹妹，多半是單次就沒有後續，其中有2個現在還會繼續約。

原PO發現自己陷入「約會焦慮」，不斷想上網找新妹子聊，「想開箱新的福袋」，最近仔細算驚覺已經花了快300萬在包養、約砲上。

原本以為要進入勸世文主題，沒想到原PO話鋒一轉，提到還好自己有下載某證券的APP，讓他能隨時掌握財經訊息及投資管道，也因此賺了一筆，直呼「難怪我沉迷在包養網站中卻無後顧之憂」。

許多網友看完都傻眼笑翻，「超好笑，突如其來的業配」、「少數業配業到那麼好笑的，給過」、「這什麼鬼轉？跟國軍徵人有得比」、「可接受的業配，在我投入時間跟感情看之前，就切入主題了」、「本以為是包養網業配，真的想不到」、「第一次看到最後是業配文不會生氣的欸，這篇可以，給過！」