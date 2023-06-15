美國聯邦眾議院歲計委員會日前審查《台美21世紀貿易倡議》以全數同意的壓倒性票數通過首批協定實施法案，但外界質疑美國都送進國會審查，而台灣為何不需送國會審查，對此，民眾黨立委邱臣遠表示，過去不管是跟各國簽訂或服貿，國會審查權應該要尊重，台美21世紀貿易倡議，第二階段進入深水區，應該要做好相關準備。

邱臣遠說，對於台美關係和經貿協定推動，大方向民眾黨樂觀其成，加強對外貿易合作，但相關協定內容，過去不管是跟各國簽訂或服貿，國會審查權應該要尊重，台美21世紀貿易倡議，第二階段進入深水區，應該要做好相關準備。

邱臣遠指出，對於可能受影響的產業和國內權益要評估，立法院身為民意最高殿堂，在臨時會也主張要求行政院把送進立法院的查照案改為查照案，要經過立法院實質審查，這樣才能回應民意。

他強調，對我國貿易協調做好保護，美國國會都已經實質審查，「美國能為什麼台灣不能」，民進黨還是要繼續透過國會多數輾壓嗎？要給台灣做分裂嗎？這不是人民期待，呼籲台美21世紀貿易不能以查照案送進立法院，否則立法院真的名副其實變成立法局。