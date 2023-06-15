美國聯邦眾議院歲計委員會昨日以全數同意的壓倒性票數，通過《美台21世紀貿易倡議》首批協定實施法案。該法案要求未來美台簽署任何協定，必須與國會諮商，政府不可繞過國會逕行簽署。但行政院認為，該協定生效後，僅需送請立法院查照，引發在野黨立委強烈反彈。行院院發言人林子倫今天說，未來如果涉及修法，絕對會依相關法規處理，送立法院審議。

立法院國民黨團總召曾銘宗指出，國民黨執政時，兩岸服貿協議送請立院審查，台美貿易倡議實際上是貿易協定，涉及廣大產業權利義務與行政部門權責，該法案必須送立法院進行實質審查。

民眾黨立委也批，民進黨曾要求台灣與中國大陸的「ECFA服貿協議」必須「由備查案改為審查案」、「條文必須逐條審查」、「全案不得包裹表決」及「未經實質審查前不得生效」，如今民進黨身為執政黨，面對同樣都是台灣與大國簽署貿易協定，涉及台灣人民及產業全體的福祉及權益，民進黨「換對象就換方式」的態度，明顯就是雙重標準，打臉過去的民進黨。

林子倫今天在行政院會會後記者會回應，台美21世紀倡議是一項行政協定，台美的談判過程完全公開透明，相關單位也多次對外說明台美的談判進度，也在尚未簽約前向外界公布簽協定文本，未來如果涉及修法，絕對會依相關法規處理，送立法院審議。