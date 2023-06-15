國民黨台北市議員鍾沛君、以及即將投入2024立委選戰的羅智強、李明璇，近日都遭受詐騙集團以假冒代言的方式進行網路投資詐騙。對此，李明璇直言，天下根本沒有這麼巧合的事情，幕後恐是藏有政治算計。

對於自己照片受到詐騙集團利用， 李明璇13日在臉書撰文表示，「天下沒這麼巧合的事，就這麼剛好所有被冒名的對象，通通都是藍營的意見領袖，好可怕的政治算計。」

李明璇更進一步指出，她發現除了檢舉詐騙廣告無效以外，結果還害藍營意見領袖被判定成爭議帳號，發文的觸及率降低，致使她再怎麼努力為大家發聲，都無法正常的傳播出去。

針對李明璇的分析，網友紛紛留言表示，「細思極恐」、「往樂觀方面看，有沒有一種可能是詐騙集團認為『正派』的外型比較容易取信他人，連詐騙集團都認為執政黨的形象根本沒有說服力」、「我早就這麼覺得，非常奇怪」、「原來連這個也要算計」、「這一陰招太厲害了吧」、「形象毀滅戰，懂？」