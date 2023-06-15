近年國內紅豆產業萎縮明顯，而我國2002年加入世界貿易組織（WTO）後，每年關稅配額進口量達2500公噸，加上紅豆多數用於加工，國產紅豆難和進口紅豆區分。農民指出，農委會祭出的保價收購等同定了價格天花板，但還是要回到供需的基本問題，「紅豆產業並一片大好」。

農糧署今（15）日舉辦「學校午餐紅豆泥Oishii」紅豆食譜與教案徵件頒獎暨成果發表，高雄美濃農會總幹事鍾清輝表示，近年紅豆無論是產量、價格到收成都不盡理想，也因為紅豆80％用於食品加工，因此是否為產銷履歷或國產都難被凸顯，加上大多民眾人也很少買紅豆回去煮，因此研發料理讓紅豆入菜是好的方向。

鍾清輝指出，紅豆在全台灣的種植面積僅約6000公頃，先前美濃紅豆最高的種植面積逾1000公頃，僅次於屏東萬丹的1500公頃，但這幾年農民賺的少，土地也改種黃豆和黑豆，紅豆面積一直在減少，現階段美濃面積已降到600公頃，推估今年會更少，畢竟美濃本來就不是種紅豆的地方。

此外，目前紅豆保證收購價每斤38元，但除了是保證的最低價外，同時也把價格天花板喊死，農民也認為反正農會一定會收購，種植上也有恃無恐越來越多，紅豆產銷最主要還是供需問題，紅豆產業也並非大家認為的一片大好。

農糧署長胡忠一表示，目前國內紅豆生產面積約5500公頃，產量每公頃約1.1萬公噸，每年都還有進口配額2000多公噸，但每年出口1500多公噸，進口主要從澳洲、阿根廷、美國、加拿大、泰國等，出口主對象為香港、美國、馬來西亞等。

胡忠一指出，今年紅豆的產地由3家農會負責每台斤38元的收購價，等於每公斤約63.3元，紅豆生產成本1季約48.8元，是在水稻第2期收穫後才種，以增加農家額外收益，而最大產區屏東占75％，高雄占24％，剩餘1％則在南部各地。