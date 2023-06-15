搶端午節商機，爭鮮餐飲集團應景推出三款「藏心甜冰粽」，晶瑩透亮的外皮、Q彈可口。經典口味除了「綿密紅豆」給人滑順、甜而不膩的口感外，還有包裹顆粒餡料的「香濃花生」也是推薦款。

爭鮮今年特別推出新口味「蜂蜜柚香紅」，綜合三種內餡，包含日本愛媛縣的香柚果丁、台灣在地龍眼、以及台東鹿野阿薩姆紅茶，此款風味驚艷，更推薦給想嚐鮮的粽迷們，每顆甜心價40元，三種口味任選10顆，即送「食尚提袋」，標榜將心意包在提袋裡，送禮自用皆得宜，爭鮮、爭鮮PLUS、爭鮮gogo皆有販售。

去年在Dcard網友呼聲最大、被譽為神仙甜點的「蜂蜜牛奶摩納餅」，本月又亦再度回歸。在日本稱為「和果子餅之王」的「摩納餅」薄薄餅殼入口鬆軟，冰淇淋內餡香濃，一口咬下滿滿的蜂蜜與奶香濃郁湧出，是款耐吃受好評的甜點，一支30元。

爭鮮餐飲集團在台經營近30年，持續重視友善地球及海洋生態議題，近期加入由農委會漁業署與海漁基金會所推「海洋之心生態標章」認證台灣國產水產商品行列，依聯合國糧農組織FAO規制，以「確保魚群永續」、「保護海洋環境」、「有效漁業管理」、「企業社會責任」，致力於落實責任漁業、友善海洋，讓漁業資源生生不息。

目前爭鮮已有多款海洋之心商品，可於全家行動購中購買，包括金級竹筴魚一夜干、金級薄鹽鯖魚和銀級鬼頭刀輪切片等。期待透過支持生態標章，能夠為台灣的漁業和海洋生態環境帶來積極的影響。