《星座好朋友》運勢專欄分享讓12星座更加依賴你的秘訣，和金牛、獅子、水瓶、雙魚相處時不可太做作，展現真實自己能讓他們更加依賴；牡羊、雙子、處女、天蠍需看時間黏著他們，否則會造成反效果；對巨蟹、天秤、射手、摩羯的依賴程度則要拿捏好，如太超過恐讓他們害怕逃跑。

1、金牛座、獅子座、水瓶座、雙魚座

當遇到這些星座時千萬不能太做作，會讓他們很反感，所以只需要做自己就好。如果過度依賴，會讓他們感到厭煩，他們喜歡有獨立個性的對象。金牛比較務實，想要讓他們反過來依賴你，那就得適當的黏他們；獅子很有自己的個性，在需要時黏他們，會讓他們激起保護欲；水瓶有自己獨特的魅力，若太黏會讓水瓶感到厭煩；雙魚則是如果想他們反過來依賴你，那就做最真實的自己即可。

2、牡羊座、雙子座、處女座、天蠍座

當遇到這些星座時，需看時機黏著他們，但千萬不能過於依賴，否則會造成反感。當牡羊當展現脆弱的一面時，只要上前抱抱他們就會不知不覺依賴你；雙子容易感到孤獨，當在此時黏著他們就會慢慢習慣你的存在；處女在愛情中就算再理性，當在最需要時陪著他們，處女就會反過來依賴你。天蠍的內心較沒安全感，如果適當的黏著他們，能讓他們離不開。

3、巨蟹座、天秤座、射手座、摩羯座

對於這些星座來說，黏人程度一定要保持得剛好，他們喜歡被在乎，可是又不喜歡總是被黏著，所以在相處過程中要適當的加入依賴感，但又不可太過放肆，否則他們容易因害怕而逃跑，其中巨蟹、摩羯的自我保護意識很強，一開始太黏他們，可能會被嚇到；對天秤欲擒故縱是很有效的，適度的黏他們，會讓他們反過來依賴你；射手不喜歡被管，可是卻要被在乎，這時可利用吊胃口的方式，在他們需要時給予陪伴，射手就會習慣你的存在。