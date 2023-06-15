板橋私幼疑似餵藥案，衛福部部立台北醫院今公布最新檢驗狀況，28人陰性、1人檢驗中，與板橋私幼同體系汐止幼兒園的一名幼童，檢體雖為陰性，但用於安眠藥的「苯二氮平類」（BZD）殘留量較高，引發輿論譁然。新北市衛生局表示，已請部北儘快對外說明檢驗報告內容，避免造成大眾誤解恐慌。

衛生局也呼籲尊重醫療專業與科學數據，勿隨意臆測發布不實言論，以免引發社會恐慌，造成對家長和幼童的二度傷害。

衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長林慶豐表示，苯二氮平類（BZD）屬於中樞神經抑制劑，屬於第三級毒品和管制藥品，是目前最常見用安眠鎮靜藥物，作為藥物臨床上用於安眠、鎮靜和抗焦慮及治療癲癇。

新北市政府表示，本案教育局已立即與當事幼生家長聯繫，確認幼生為近日於部立台北醫院進行尿液檢驗的個案之一；衛生局立即聯繫部立台北醫院，部立台北醫院表示，6月9日部北小兒科就醫的小朋友，6月12日尿液Benzodiazepine結果為20ng／mL，6月13日經複檢結果為29ng／mL，兩次檢測結果皆小於200ng／ml，結果判定為陰性！

教育局今天已立即派員至該園留存監視器資料，同時指派專案專責輔導員，主動提供家長相關諮詢與聯繫。

健康醫療與心理諮詢說明部分：衛生局安排「市立土城醫院」、「亞東醫院」及「市立聯合醫院」、「部立臺北醫院」專案提供免費醫療諮詢、抽血、驗尿、心理諮詢等醫療服務，可撥打醫院專線，將由專人與家長確認兒童狀態、提供快速就醫綠色通道，並為兒童申辦免掛號費與診察費相關流程。

(一) 市立土城醫院專線：(02)2263-0588分機2109，服務時段周一到周五上班日08：30-17：00。

(二) 亞東醫院專線：(02)8966-7000分機1148，服務時段周一到周五上班日08：30-17：00。

(三) 市立聯合醫院專線：0978695379，服務時段周一到周五上班日08：00 -17：00。

(四) 部立臺北醫院專線：(02)2276-5566轉2536，服務時段周一到周日08：00 -17：00。