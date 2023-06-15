黃瑄和盧彥澤的角色背景都是美歸，要在劇中撂英文。（三立提供）

謝承均（右）和王振復也開始要講英語台詞。（三立提供）

黃瑄、盧彥澤陸續加入三立八點台劇《天道》，讓劇情越來越緊湊，2人角色都是美歸，在劇中都要撂英文，謝承均、王振復，甚至江國賓也得參一腳，英文台詞不好說，為此演員們重複聽翻譯軟體，所花的時間並不亞於背一般台詞，網友也表示「《天道》ABC，看台八學英文，一舉兩得」。

謝承均最近因拍戲壓力讓免疫系統下降，得了口角炎，不拍戲時就在化妝間查英語軟體。巧合的是每個人的英文名字幾乎都是「J」開頭，像王振復是Jack、黃瑄是Jessie、盧彥澤是Jimmy，江國賓是Jerry，只有謝承均是Ivan，謝笑說最厲害的還是苗可麗，一句「J你的頭啦！真是帶殺氣。」

有時拍戲只要出現一連串英文對話，就難免會有人笑場。像之前有句對白盧彥澤說「don’t worry about that..」，王振復就會回「我在worry you哩！」用台式爸爸英語說法，讓盧彥澤憋著不敢笑。

黃瑄以前是讀衛理女中教會學校，念了6年，住校晚上都會聽空中英語教室，所以英文算不錯。她以前還去考復興航空空姐，英文部分還過關了。然而一對一演戲使用英文還是會緊張，擔心文法錯，不像出國只要單字對就可以，而她最怕就是在劇中要簡報，得台語、英語穿插，「我以前不會說台語，所以英文對我來說還簡單一些。」