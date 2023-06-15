印尼最大報紙《羅盤報》（Kompas）14日報導，雅萬高鐵將於今年8月17日印尼第78個獨立日隔天8月18日如期開通營運。

印尼對華合作牽頭人、海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）9日在國會指出，雅萬高鐵稍晚將展開時速300公里測試，邀請國會議員試乘。

2014年，佐科就任印尼總統後首訪中國，當即決定，印尼也要修建自己的高鐵。雅萬高鐵連接印尼首都雅加達和旅遊名城萬隆，全長142.3公里，最高營運時速350公里，是「一帶一路」倡議和中印尼兩國務實合作的標誌性專案，也是中國大陸高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈在海外建設專案，全線採用中國大陸技術、中國大陸標準。

據報導，中印尼高鐵合資公司（KCIC）傳播部經理蒙蒂（Emir Monti）13日聲明，正密切監測通過綜合檢測列車的各項測試和調試工作，並內部評估所有參數。「目前，綜合檢測列車的時速已逾220公里，這是印尼鐵路交通新頁，很快就會有高速列車了。」

報導表示，此後，檢測列車還將逐步分階段提速，直到達到每小時385公里最高設計時速。除了改善基礎設施以提高列車時速以外，中印尼高鐵合資公司現階段的另一項重要工作，是與印尼交通部鐵路總局（Kemenhub）一起準備和辦理雅萬高鐵的營運許可證。

蒙蒂稱，該公司還將舉辦雅萬高鐵啟動儀式，向公眾推廣這款時速350公里的全新交通方式。

他說，試營運初期，雅萬高鐵乘客將體驗到從哈利姆站到帕達拉朗站的服務，以及雅萬高鐵與雅加達和萬隆市內公車線路一體化服務。

按照計畫，雅萬高鐵自2018年6月9日開工，今年5月22日開始聯調聯試，為全線開通營運奠定基礎。雅萬高鐵試營運將持續至今年9月，期間雅萬高鐵的四個車站將分階段開放。蒙蒂透露，根據當前時間表，雅萬高鐵將於今年10月投入商業營運。

建成後，雅加達到萬隆旅行時間將由現在的3個多小時縮短至40分鐘，將極大改善當地交通狀況、帶動沿線經濟社會發展，對深化中印尼兩國務實合作、推動共建「一帶一路」高品質發展和印尼「全球海洋支點」戰略的實施，意義重大。