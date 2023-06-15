麻豆警方昨日逮捕30歲的毛姓慣竊（左二）。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南麻豆日前出現一名竊賊，化身「蜘蛛人」爬窗入屋行竊，共2戶受害，遭竊珠寶及現金等財物，警方獲報後昨日逮到30歲毛姓慣竊，並在其住處搜出毒品及尚未銷贓的贓物，訊後依竊盜、毒品等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

毛嫌12日在光天化日下，從民宅後方防火巷進入後，徒手攀爬至住家二樓的浴室窗戶，接著打開窗戶後進入行竊，共有2家住戶遭竊，共被遭竊鑽戒、鑽石耳環、金飾手鍊、愛馬仕項鍊及現金，共計損失約16萬元。

毛嫌攀爬外牆犯案行竊的樣態，被民眾目擊並PO至在地臉書社團，引發網友議論；麻豆警分局今天表示，這起竊案獲報後，偵查隊及麻豆派出所立即成立專案小組追查，昨日查緝毛嫌到案，並查扣毒品安非他命及愛馬仕項鍊1條，目前正擴大偵辦追查贓物去向。

麻豆警分局分局長林獻力提醒，民眾應加強防盜觀念，外出時，應隨時隨地關閉住家所有門、窗，避免宵小趁機入侵。