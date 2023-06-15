大陸電動車市場正在快速成長，根據日媒報導，陸企已占據泰國純電動車的7成市場，報導稱陸企將利用泰國政府的補貼，在泰國建立立足點，以作為攻占東南亞市場的試金石。

根據日經中文網報導，泰國政府加強電動車補貼和減稅，該國在2022年2月推出新政策，將乘用車稅率從8％下調至2％，車輛進口關稅則預計最多下調4成。

其中陸企比亞迪開始席捲泰國純電動汽車市場，根據泰國專業汽車媒體AutoLife數據，今年3月泰國純電動汽車銷量6262輛、年增9.7倍，創下新高，比亞迪「ATTO 3」銷量占比接近4成。

此外，大陸長安汽車集團4月也宣布，將投資98億泰銖在泰國建設電動車製造工廠，初期年產能預計10萬輛。

報導分析指出，相較於陸企不斷投資泰國純電動車市場，日本企業則相對缺乏存在感。AutoLife數據顯示，豐田主力純電動車bZ4X在3月僅賣出2輛，日產（Nissan）LEAF僅售出6輛，雖然日本汽車巨頭占泰國整體新車銷量8成，但仍須設法迎戰大陸企業。