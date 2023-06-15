巴布亞紐幾內亞近期和美軍簽署「國防合作協議」，允許美軍「暢通無阻地」出入巴紐的主要防禦設施，包括巴紐與澳洲在曼奴斯島（Manus Island）上的隆布魯海軍基地。

澳洲廣播公司（ABC）報導，這份為期15年的協議上個月送進巴紐國會簽署以來首度公開內容。

這份「國防合作協議」（Defence Cooperation Agreement，DCA）取代巴紐與美國間的「駐軍地位協定」（Status of Forces Agreemen），以改善兩國間的軍事合作，但也在巴紐國內招致相當多批評。

這項協議允許美軍「暢通無阻地」進出隆布魯海軍基地（Lombrum Naval Base）、巴紐首都莫士比港（Port Moresby）海港以及莫士比港、拉埃（Lae）和莫莫特（Momote）等3處機場，展開「共同議定的行動」。

這些行動包括監視、偵察行動、替船舶加油以及部隊集結與部署。

這項協議的另一個爭議點在於，它賦予美國當局「對美方人員行使刑事管轄權的專有權」；而巴紐則保留對美方人員在該國公務範圍之外「作為或不作為」的民事及行政管轄權。

在巴紐國會，巴布亞紐幾內亞前總理歐尼爾（Peter O'Neill）提出，這起協議恐過不了憲法這一關。

來訪人員獲得「豁免權」的議題，早在2005年即受到考驗，當時巴紐最高法院推翻了政府給予150名澳洲警察豁免權的待遇。歐尼爾說：「我認為國會和政府需要注意此事。」

現任巴紐總理馬拉普（James Marape）在提交國防合作協議時則再次重申，這項協議並未授予在巴紐從事違法行為的任何豁免權。

馬拉普在一份與國防合作協議共同提交給議會的聲明中表示，巴紐需要「在全球化世界中，為和平與繁榮而連結」。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）