2023新北市鼓藝節以「鼓動創藝」為主題，18日最終場將巡迴至三芝區芝蘭公園演出，三芝區公所為共襄盛舉，特地規劃「鼓藝市集」邀請在地團隊、社區及學校共同參與；三芝區長賴小萍表示，市集展示各種文創手作DIY、美食及青春山海線在地特色農產品等，民眾在欣賞鼓藝表演之餘，還可以至淺水灣咖啡街享受浪漫的晚餐約會。

賴小萍表示，三芝藝術能量豐沛匯聚各類優秀表演人才，本次特別向新北市文化局推薦在地的藝文團隊，包括音樂家阮丹青及獲得台灣原創流行音樂大獎的沐妮悠帶來非洲鼓、伊朗Daf鼓、印度Tabla鼓和原住民鼓演出，還有三芝國中大鼓隊等。

2023新北市鼓藝節三芝場活動，將在18日下午3點開始，三芝區公所特別加碼邀請留戀二重唱及芝心箏樂團共同演出，當天「鼓藝市集」攤位及文創DIY體驗於4點半開始發放體驗券，民眾手機搜尋「三芝區公所粉絲團」臉書後按下追蹤即可獲得50元抵用券1張，持券可至現場標示配合店家兌換等值商品。

民眾也可以到各文創攤位領取限量90份的免費DIY體驗券，邀請大小朋友一起製作「手工戲偶」、「文創紙雕藝術」及「生活絹印」，在觀賞精彩活動表演後，也可步行至鄰近海上平台觀景台，在色彩斑斕的落日餘輝下盡情享受美景、美食與海風。